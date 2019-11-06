Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде
Посольство Российской Федерации в Турции сообщило, что россиянин пропал в турецком городе Сиде в прошедшую пятницу, 1 ноября.
- Сегодня в Генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября, - сказано в официальном заявлении.
Ранее генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения гражданина на РФ, пишет "РИА-Новости".
Волонтеры российской диаспоры в Турции также организовали работу по поиску россиянина.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе текущего года российский турист погиб в Абхазии после купания в сильный шторм. МЧС республики сообщило, что пострадавший был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU