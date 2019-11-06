2019-11-06T23:09:28+03:00
В мире

Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде

Ранее сообщалось, что генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения гражданина РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе СидеПосольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе СидеФото: REUTERS
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Посольство Российской Федерации в Турции сообщило, что россиянин пропал в турецком городе Сиде в прошедшую пятницу, 1 ноября.

- Сегодня в Генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября, - сказано в официальном заявлении.

Ранее генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения гражданина на РФ, пишет "РИА-Новости".

Волонтеры российской диаспоры в Турции также организовали работу по поиску россиянина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе текущего года российский турист погиб в Абхазии после купания в сильный шторм. МЧС республики сообщило, что пострадавший был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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