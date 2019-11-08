С 1 января поезда в России поедут по новому ГОСТу
В России с 1 января 2020 года вступают в силу новые правила обслуживания в поездах дальнего следования. ГОСТом предусмотрено сразу несколько изменений. Например, в составе поезда должно быть оборудовано как минимум одно пассажирское купе для перевозки инвалидов.
В вагонах бизнес-класса и класса люкс появятся электронные замки, купе будут открываться с помощью магнитных ключей. Еще одно новшество – это доступ в интернет, для его бесперебойной работы появится специальное оборудование.
Проводники должны будут предупреждать пассажиров о прибытии на станцию выхода за полчаса. Это будет делаться независимо от времени суток.
А чтобы люди не скучали в дороге, им предложат настольные игры. Воспользоваться шашками, шахматами и домино можно будет совершенно бесплатно.
Проводники выдадут игры в вагонах класса люкс, бизнес-класса и экономкласса.
Кстати, данная классификация вагонов заменит привычный «плацкарт», «купейный вагон» и «СВ». Про них новом в стандарте информации нет, сообщает RT.
Ранее проводница рассказала о тонкостях своей работы. Жизнь на колесах далеко не так романтична, как кажется.
ИСТОЧНИК KP.RU