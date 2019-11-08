С 1 января поезда в России поедут по новому ГОСТу

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-08T08:05:32+03:00

Чтобы пассажиры поездов дальнего следования не скучали, им будут выдавать настольные игры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь пассажиры могут всю дорогу пользоваться настольными играми

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В России с 1 января 2020 года вступают в силу новые правила обслуживания в поездах дальнего следования. ГОСТом предусмотрено сразу несколько изменений. Например, в составе поезда должно быть оборудовано как минимум одно пассажирское купе для перевозки инвалидов.

В вагонах бизнес-класса и класса люкс появятся электронные замки, купе будут открываться с помощью магнитных ключей. Еще одно новшество – это доступ в интернет, для его бесперебойной работы появится специальное оборудование.

Проводники должны будут предупреждать пассажиров о прибытии на станцию выхода за полчаса. Это будет делаться независимо от времени суток.

А чтобы люди не скучали в дороге, им предложат настольные игры. Воспользоваться шашками, шахматами и домино можно будет совершенно бесплатно.

Проводники выдадут игры в вагонах класса люкс, бизнес-класса и экономкласса.

Кстати, данная классификация вагонов заменит привычный «плацкарт», «купейный вагон» и «СВ». Про них новом в стандарте информации нет, сообщает RT.

Ранее проводница рассказала о тонкостях своей работы. Жизнь на колесах далеко не так романтична, как кажется.

ИСТОЧНИК KP.RU