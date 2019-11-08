В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет с неисправным крылом

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-08T09:52:35+03:00

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В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Пилоты дали диспетчеру сигнал, что на борту неисправность механизации крыла. Команда запросила разрешение на экстренную посадку. В итоге пилотам удалось благополучно посадить воздушную машину на летное поле, никто из пяти членов экипажа и 75 пассажиров не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

- Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла, - сообщил источник в экстренных службах корреспонденту РИА Новости.

Самолет развернулся, сделав "восьмерку"

ИСТОЧНИК KP.RU