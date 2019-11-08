2019-11-08T09:52:35+03:00
Происшествия

В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет с неисправным крылом

Sukhoi Superjet 100 летел из Ростова в Москву
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самолет сел без происшествийСамолет сел без происшествийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Пилоты дали диспетчеру сигнал, что на борту неисправность механизации крыла. Команда запросила разрешение на экстренную посадку. В итоге пилотам удалось благополучно посадить воздушную машину на летное поле, никто из пяти членов экипажа и 75 пассажиров не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

- Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла, - сообщил источник в экстренных службах корреспонденту РИА Новости.

Самолет развернулся, сделав "восьмерку"

Самолет развернулся, сделав "восьмерку"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«С ума посходили»: Скабеева прокомментировала «захват» на украинском телеканале
В Молдавии вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза Григорию Черниенко
Россиянам пообещали «вишневую» зиму в 2019 году
Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама
В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США
Страховщики предрекли миллениалам проблемы со здоровьем и безработицу
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Росстат впервые посчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян: за ЗОЖ всего 12 процентов
Китай призвал США отказаться от санкций и давления на Иран
NBC Boston: В американском ресторане один человек погиб и 10 пострадали из-за чистящего средства
С 1 января поезда в России поедут по новому ГОСТу
Президент Казахстана рассказал о приятных впечатлениях от Омска
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока 2»
Жертвами землетрясения в Иране стали пять человек
ЧП в аэропорту Хабаровска: у готовившегося к вылету самолета загорелся двигатель
«Захват в прямом эфире»: в студию украинского телеканала ворвались вооруженные люди в масках
Глава МВФ: Мировой долг достиг рекордных $188 триллионов
«Но я стараюсь»: Зеленский признал, что еще плохо говорит по-украински
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
Макрон рассказал о трех «стратегических вариантах» развития России
Эксперты предупредили об опасности популярной клавиатурной программы для Android
Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
Столкновения фанатов ЦСКА с местными болельщиками в Будапеште: несколько человек задержаны