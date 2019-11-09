2019-11-09T02:16:20+03:00
Политика

Китайские издания рассказали о погоне американских F-35 за Ту-160

Утверждается, что российский бомбардировщик смог уйти от сопровождения двух истребителей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Китайское издание Sina сообщило о погоне двух американских истребителей за российским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком Ту-160. По данным иностранного издания, самолет ВКС РФ смог оторваться от преследователей. Сообщается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 ноября.

Российский бомбардировщик в тот момент производил плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем. Американские истребители решили взять его под сопровождение. Однако пилоты "Белого лебедя" перевели двигатель в режим форсажа и ушли от F-35A. Американские истребители попросту не успели вовремя отреагировать на маневр и потеряли Ту-160 из виду.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первый день продаж пассажиры купили больше 3,5 тысяч билетов на поезд в Крым
Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Испанский суд отпустил сына и жену бывшего чиновника Минкультуры РФ
В Париже за покупку психотропных веществ задержали известного британского рокера
Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
В Кабмине установили размеры пособий по безработице на 2020 год
"Кино про однополую любовь": В Грузии проходят акции протеста у кинотеатров после премьеры фильма
В Пентагоне заявили, что США не получают никакой прибыли от сирийской нефти
Зеленский заявил, что разведение сил у Золотого прошло без происшествий
Генпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей