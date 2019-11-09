Китайские издания рассказали о погоне американских F-35 за Ту-160

СЕГОДНЯ 02:16 2019-11-09T02:16:20+03:00

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Китайское издание Sina сообщило о погоне двух американских истребителей за российским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком Ту-160. По данным иностранного издания, самолет ВКС РФ смог оторваться от преследователей. Сообщается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 ноября.

Российский бомбардировщик в тот момент производил плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем. Американские истребители решили взять его под сопровождение. Однако пилоты "Белого лебедя" перевели двигатель в режим форсажа и ушли от F-35A. Американские истребители попросту не успели вовремя отреагировать на маневр и потеряли Ту-160 из виду.

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ИСТОЧНИК KP.RU