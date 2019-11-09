2019-11-09T18:51:12+03:00
Политика

В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов

Готовится экстрадиция «ветерана АТО» в Россию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Польша экстрадирует задержанного в РоссиюПольша экстрадирует задержанного в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов, заместителя командира УНА-УНСО (Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона, запрещенная в России экстремистская организация) Игоря Мазура, который принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, готовится его экстрадиция в Россию.

Об этом сообщило украинское издание strana.ua со ссылкой на представителя офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека Андрея Мамалыгу. По его словам, «ветерана АТО» с позывным «Тополя» польские правоохранительные органы задержали около восьми утра в субботу, 9 ноября, в пропускном пункте «Дорохуск» в Варшаве.

Мамалыга также рассказал, что к задержанному националисту не пускают украинского консула, не предоставляют ему адвоката, а вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию будет решаться судом в понедельник, 11 ноября, в польском городе Холм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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