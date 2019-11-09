В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 23:12 2019-11-09T23:12:24+03:00

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Минэкономразвития в ближайшие дни планирует внести в правительство план приватизации, который рассчитан на 2020-2022 годы.

- Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана, в том числе, мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее, ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию, - сообщила заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU