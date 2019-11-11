В Совфеде отреагировали на отставку президента Боливии

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-11T12:10:52+03:00

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Ситуация с отставкой президента Боливии Эво Моралес может развиваться не однозначно, не исключено, что она может перейти в силовой режим. Так прокомментировал новость член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Известно, что ряд стран уже заявили, что это государственный переворот. Так как Моралес не нравится некоторым странам с известными названиями. Поэтому, я не исключаю, что ситуацию могут перевести в силовой режим», — цитирует сенатора RT.

Морозов добавил, что ситуация может разрешиться и мирным путем, но для этого политическая элита не должна начинать преследование Моралеса.

«Если у политической элиты Боливии хватит разума, чтобы не преследовать Моралеса и начать диалог, то страна выйдет на новые выборы, которые будут более репрезентативны с точки зрения страны», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Также покинули посты вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU