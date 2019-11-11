СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-11T12:47:45+03:00

Каждый пятый россиянин планирует приобрести технику на распродажах в этом году Фото: Роман ЗЛОБИН

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 ноября, во всем мире в крупнейших магазинах техники и маркет-плейсах проходит День шопинга. Покупатели в этот день стремятся урвать желаемый товар с огромной скидкой.

Российские специалисты из проекта Hi-Tech Mail.ru решили провести опрос среди соотечественников, чтобы узнать, как они относятся к распродажам, что планируют приобрести в этом году и сколько готовы потратить на покупки. В опросе приняло участие более 10 000 пользователей сервиса.

Выяснилось, что в России каждый пятый (19%) респондент планирует покупку техники и электроники на распродажах. А остальные 81% не акцентируют свое внимание на подобных акциях.

При этом более половины (53%) заявили, что не всегда следуют правилам экономии и иногда приобретают товар без скидки. Сразу же покупают необходимое и не смотрят на акции 9% опрашиваемых.

Те, кто планирует поучаствовать в ежегодной распродаже поделились, сколько они планируют потратить на покупки. Бюджетом не более 5 000 рублей располагают 23% респондентов. От 5 000 до 15 000 планируют потратить на шопинг 29% россиян От 15 000 до 30 000 — 24%. Покупки на более 30 000 рублей могут позволить себе 23% участников опроса.

Также выяснилось, что будущие приобретения большинство опрашиваемых сделает из зарплаты, потратив ее частично или полностью — так ответили 51%. Специально откладывают деньги 36% россиян, а о кредите или рассрочке думают 14%.

Будущие покупатели также рассказали, что они планируют купить на распродажах. Около 58% отметили смартфон, 31% присматриваются к наушникам, а 27% думают о телевизоре. Еще 26% респондентов подобрали себе ноутбук или компьютер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября в России, как и во всем мире пройдет грандиозная распродажа, которая носит название "Черная пятница". Всех любителей сэкономить ждут эксклюзивные скидки от 20% до 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU