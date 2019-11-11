2019-11-11T13:12:36+03:00
Спорт

"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»

Бывший тренер «Арсенала» отрицает все слухи по поводу интереса к нему «мюнхенцев»
Дарья КРЫЛОВА
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Венгер высказался на тему слухов о его приходе в Баварию.Венгер высказался на тему слухов о его приходе в Баварию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Недавно освободившийся пост главного тренера в «Баварии» с чьей кандидатурой только ни связывали: начиная с Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри, кончая Арсеном Венгером. Впрочем, последний все слухи, связывающие его с клубом, отрицает.

Венгер дал небольшое интервью телеканалу beIN Sports, в котором объяснил, что никогда не был даже кандидатом на этот пост и вовсе не гонится за каждым предложением.

«Я никогда не был кандидатом. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой», - ответил Венгер на вопрос журналиста о его заинтересованности в должности главного тренера «Баварии».

«Однако, это не означает, что я закончил тренерскую карьеру. Все может измениться», - поспешил добавить Венгер.

В данный момент клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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