Треть россиян доплачивают в больницах за свое лечение

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-11T15:53:25+03:00

При этом каждый десятый не считает, что его права нарушают

Изменить размер текста: A A

Треть россиян во время лечения в больнице оплачивают свое лечение, при этом 10 процентов не считают это каким-то нарушением. Еще 16,3 процентов оказались не в курсе того, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно.

Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В том, что лекарства должны выдаваться бесплатно, уверены 16,3 процентов респондентов. И только 35% пациентов не согласны закрывать глаза на нарушение их прав и отстаивают положенное.

Эксперты уверены, что решить проблему поборов в стационарах поможет информирование о том, какие услуги и медикаменты положены пациентам. Этим должны заняться страховые компании.

— Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Часто пациентов просят оплатить лечение в самом конце и тогда еще сложнее понять на что именно пошли деньги, — прокомментировала «Известиям» директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

ИСТОЧНИК KP.RU