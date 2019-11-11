2019-11-11T15:53:25+03:00
Общество

Треть россиян доплачивают в больницах за свое лечение

При этом каждый десятый не считает, что его права нарушают
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Треть россиян доплачивает за лечение в стационареТреть россиян доплачивает за лечение в стационареФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Треть россиян во время лечения в больнице оплачивают свое лечение, при этом 10 процентов не считают это каким-то нарушением. Еще 16,3 процентов оказались не в курсе того, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно.

Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В том, что лекарства должны выдаваться бесплатно, уверены 16,3 процентов респондентов. И только 35% пациентов не согласны закрывать глаза на нарушение их прав и отстаивают положенное.

Эксперты уверены, что решить проблему поборов в стационарах поможет информирование о том, какие услуги и медикаменты положены пациентам. Этим должны заняться страховые компании.

— Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Часто пациентов просят оплатить лечение в самом конце и тогда еще сложнее понять на что именно пошли деньги, — прокомментировала «Известиям» директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе
Телевидение Сирии сообщает о взрыве двух заминированных авто у границы с Турцией
Оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз
Умер режиссер фильма «Печорин» Роман Хрущ
В Госдуме оценили идею Украины принять закон о всеукраинском референдуме
Сергей Лавров о ситуации на Украине: «Неонацисты просто правят бал»
Песков: Россия не вмешивалась в выборы президента Мадагаскара
Украинские военные завершили разведение сил в Петровском
Посольство РФ сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Порошенко в 18 раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии
Убийство студентки СПбГУ в Кремле считают «актом безумия»
Кремль не знает, покупали ли близкие Асада недвижимость в Москве
Почти 1,5 миллиона россиян страдают от алкоголизма
Песков заявил, что Эво Моралес не запрашивал в РФ политического убежища
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 млрд рублей
Организатора "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле
Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом
Дело троих сообщников наркобарона Плахотнюка передано в суд
В Москве мужчина заказал убийство своей матери ради недвижимости
Оксана Пушкина отреагировала на трагедию, выпавшей из окна москвички с детьми
В Верховной раде хотят начать диалог со СМИ из-за скандального указа Зеленского
Лавров раскритиковал попытки США ограбить Сирию
Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
МИД России назвал отставку Моралеса "срежиссированным госпереворотом"
"Я не гонюсь за работой". Арсен Венгер отреагировал на слухи о тренерстве «Баварии»