2019-11-12T14:29:12+03:00
В мире

Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов

Некоторые кадры сериала «Дьявол по соседству» якобы очерняют историю Польши
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Документальный фильм "Дьявол по соседству" не понравился польским властямДокументальный фильм "Дьявол по соседству" не понравился польским властямФото: кадр из фильма.
Изменить размер текста:

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от компании Netflix внести изменения в документальный сериал «Дьявол по соседству». В основе сюжета история Украинца Джона Демьянюка, признанного виновным за работу в лагере «Собибор». Мужчину экстрадировали в США по решению суда.

Но возмутило зрителей, а среди них оказался даже премьер министр Польши, то, что на некоторых кадрах показывают географическую карту – в границах современной Польши там находятся нацистские концлагеря. В Варшаве возмутились, будто страна имеет к ним отношения.

В общении к создателям сериала в фейсбук Моравецкий пишет, что лагеря построены в то время, когда Польша была оккупирована нацистами. Тема для поляков действительно болезненная – в стране существовал до 2018 года закон, согласно которому запрещены выражения, которые можно расценить, как обвинение поляков в Холокосте.

Как сообщает Reuters, в кинокомпании уже получали обращение от правительства Польши. Пока не решено, будут ли вырезать эти кадры из ленты.

Дьявол по соседству . Трейлер сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту