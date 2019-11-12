Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-12T14:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от компании Netflix внести изменения в документальный сериал «Дьявол по соседству». В основе сюжета история Украинца Джона Демьянюка, признанного виновным за работу в лагере «Собибор». Мужчину экстрадировали в США по решению суда.

Но возмутило зрителей, а среди них оказался даже премьер министр Польши, то, что на некоторых кадрах показывают географическую карту – в границах современной Польши там находятся нацистские концлагеря. В Варшаве возмутились, будто страна имеет к ним отношения.

В общении к создателям сериала в фейсбук Моравецкий пишет, что лагеря построены в то время, когда Польша была оккупирована нацистами. Тема для поляков действительно болезненная – в стране существовал до 2018 года закон, согласно которому запрещены выражения, которые можно расценить, как обвинение поляков в Холокосте.

Как сообщает Reuters, в кинокомпании уже получали обращение от правительства Польши. Пока не решено, будут ли вырезать эти кадры из ленты.

Дьявол по соседству . Трейлер сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU