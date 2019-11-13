2019-11-13T15:11:43+03:00
В мире

Семья экстрадированного в Америку Буркова не может оплатить адвоката

Услуги юристов в США слишком дорогие
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Буркова экстрадировали в США по подозрению в хакерских атаках. ФОТО: facebook.com/RusEmbassyIsrБуркова экстрадировали в США по подозрению в хакерских атаках. ФОТО: facebook.com/RusEmbassyIsr
Изменить размер текста:

Родственники россиянина Алексея Буркова, который арестован властями США по подозрению в хакерстве, не могут нанят ему адвокатов. В этом призналась сестра задержанного Наталья Буркова. Она призналась, что услуги адвоката в Америке стоят очень дорого.

«Мне сказали выбрать адвоката из списка рекомендованных. Но услуги защитника в Америке стоят дорого, а у нас нет денег на это», — цитирует слова Натальи RT.

Ранее стало известно, что судьба Алексея Буркова решился на суде в штате Вирджиния в ближайшую пятницу, 15 ноября. Ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Гражданину России было предъявлено пять обвинений в связи с подозрением в хакерстве. Мужчину решено было оставить под стражей, пока вопрос его ареста открыт.

Напомним, ордер на выдачу Алексея Буркова Соединенным Штатам Америки был подписан 30 октября министром юстиции Израиля Амиром Оханой. Защита Буркова подала апелляцию на решение передать его США, однако Верховный суд Израиля отклонил ее, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президентская партия Украины заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Наталья Касперская назвала аргументы против создания цифровых профилей граждан
Олигарх Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Путин присвоил космонавту Сергею Прокопьеву звание Героя России
Депутат Оксана Пушкина: бэби-боксы не провоцируют сиротство
Оксана Пушкина о деле сестер Хачатурян: «Девочкам некуда было идти, они не знали про кризисные центры»
Братьям и сестрам не смогут отказывать при приеме в одну школу
Ростех представил комплекс интеллектуальных решений для Тюменской области
Украинцы принесли к зданию Верховной рады свинью в гробу
В США впервые пострадавшему от курений вейпов подростку пересадили легкие
Производитель рассказал, вырастут ли цены на российское вино с 2020 года
Взрыв у здания МВД в Кабуле унес жизни семи человек
Названы привычки в еде, которые мешают похудеть
Турция начала операцию против членов Рабочей партии Курдистана
Назван самый сексуальный мужчина мира
Родителям хотят дать право получать информацию о здоровье подростков в больницах
Сбербанк назвал условие возобновления переговоров о продаже украинской «дочки»
Министр обороны Грузии заявил, что угроза нового конфликта минимальна
Эксперт дал советы по защите от краж банковских данных
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз