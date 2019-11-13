Семья экстрадированного в Америку Буркова не может оплатить адвоката

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-13T15:11:43+03:00

Буркова экстрадировали в США по подозрению в хакерских атаках. ФОТО: facebook.com/RusEmbassyIsr

Изменить размер текста: A A

Родственники россиянина Алексея Буркова, который арестован властями США по подозрению в хакерстве, не могут нанят ему адвокатов. В этом призналась сестра задержанного Наталья Буркова. Она призналась, что услуги адвоката в Америке стоят очень дорого.

«Мне сказали выбрать адвоката из списка рекомендованных. Но услуги защитника в Америке стоят дорого, а у нас нет денег на это», — цитирует слова Натальи RT.

Ранее стало известно, что судьба Алексея Буркова решился на суде в штате Вирджиния в ближайшую пятницу, 15 ноября. Ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Гражданину России было предъявлено пять обвинений в связи с подозрением в хакерстве. Мужчину решено было оставить под стражей, пока вопрос его ареста открыт.

Напомним, ордер на выдачу Алексея Буркова Соединенным Штатам Америки был подписан 30 октября министром юстиции Израиля Амиром Оханой. Защита Буркова подала апелляцию на решение передать его США, однако Верховный суд Израиля отклонил ее, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU