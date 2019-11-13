13 Нояб. 21:40 2019-11-13T21:42:16+03:00

При пожаре в жилом доме в Москве эвакуированы 20 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В жилом десятиэтажном доме в Москве на Проспекте Мира 118А горит одна из квартиры на 8 этаже.

Как сообщает «360tv.ru», приехавшие спасательные службы ликвидируют открытый огонь на площади 30 квадратных метров. Из дома эвакуированы 20 человек и создан штаб пожаротушения.

«Много людей просит о помощи, создан штаб пожаротушения. Поехало руководство МЧС города», — передает «360tv.ru» со ссылкой на источник.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели и медики, эвакуация продолжается.

Напомним, в ночь на 13 ноября пожар произошел в квартире жилого многоэтажного дома в Москве на улице Профсоюзная. Огонь распространился по первому этажу здания на площади около 20 квадратных метров. При тушении пожарные спасли 14 человек, двое из которых дети. В результате происшествия пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU