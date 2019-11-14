Причиной крушения Boeing в Казани в 2013 году стала ошибка пилотов

14 Нояб. 10:55 2019-11-14T10:58:03+03:00

Стела из черного камня с именами погибших была открыта в аэропорту Казани около «Терминала-2» Фото: Алексей ИСКАНДИРОВ

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Следователи объявили результаты работы комиссии по расследованию авиакатастрофы в Казани. Самолет авиакомпании «Татарстан» разбился в международном аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. «Боинг 737» летел из московского аэропорта «Домодедово». При посадке воздушное судно резко потеряло высоту – самолет упал на взлетно посадочной полосе. Погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа. Расследование длилось не один год. Появлялись все новые данные о причинах трагедии. В 2016 году Александр Бастрыкин, глава СК, подтвердил, что один из пилотов летал по несоответствующему документу.

Теперь в Следственном комитете готовы назвать причину ЧП:

- К авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов, - сообщили в СК.

Шеф-пилот авиакомпании отправил Салихова не на подготовку, а на прохождение комиссии для получения статуса командира корабля. 17 ноября капитан Салихов ввел Боинг в «сложное пространственное положение». Второй пилот управление на себя не взял.

- В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU