Из-за землетрясения магнитудой 7,2 у побережья Индонезии объявлена угроза цунами

14 Нояб. 20:47 2019-11-14T20:47:52+03:00

Эпицентр подземных толчков располагался в 169 километров к востоку от города Манадо

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В четверг, 14 ноября, у берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 169 километров к востоку от города Манадо с населением примерно 452 тысячи человек. А очаг природного явления залегал на глубине 60 километров.

На данный момент сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Однако как сообщает Reuters, агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии объявило угрозу цунами.

По данным Геологической службы Соединённых Штатов землетрясение имело магнитуду 7,4.

Напомним, что в октябре у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 141 километре от города Бенгкулу на острове Суматра. Тогда также не поступило сообщений о жертвах и разрушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU