Путин заявил о достижении Россией целей, поставленных в начале операции в Сирии
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ достигла целей, которые были поставлены, когда начиналась военная операция в Сирии. По словам главы государства, после активных действий по поддержке легитимного правительства в Дамаске, 90% территории страны было освобождено от террористов.
- Что касается интересов собственно России, то они заключались прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили, - заявил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что вклад в борьбу с терроризмом в Сирии также внесли президент США и правительство страны в целом. По его словам, до того, как Россия пришла к активным действиям, международная коалиция, как сказал Путин, несколько лет "практически топталась на месте".
ИСТОЧНИК KP.RU