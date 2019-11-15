Спецназ ФСИН сможет «видеть сквозь стены» с помощью специального устройства

15 Нояб. 12:18 2019-11-15T12:22:46+03:00

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Сотрудников УФСИН научат видеть через стены. Для этого в распоряжение спецназовцев службы поступили специальные устройства – стеновизоры. Аппараты нового поколения умеют «считывать», сколько человек находятся за стеной, и какое у них расположение в комнате. Стеновизоры Xaver-400 перед покупкой сотрудники ФСИН испытывали некоторое время. После чего руководство службы приняло решение закупить партию этих устройств.

- Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных, - рассказал РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.

Ранее сайт kp.ru писал, что американские ученые научились следить за людьми сквозь стены по Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU