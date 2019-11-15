Немец притворялся ученым, чтобы бить девушек током
Лже-ученый из Германии осужден за то, что заставлял женщин бить себя током. Эксперимент он проводил через Skype. Своим жертвам он рассказывал, что исследует воздействие тока на организм. Желающим поучаствовать в эксперименте предлагал вознаграждение в 3 тысячи евро. В общей сложности он смог уговорить 88 человек ударить себя током, среди пострадавших были подростки. Как сообщает Daily Mail, некоторым участницам испытания было всего по 13 лет.
В основном женщины соглашались из-за того, что лже-ученый по имени Дэвид был очень убедителен, а им нужны были деньги.
В прокуратуре пришли к выводу, что мужчина знал – удары током могут быть смертельны, возбуждено дело о покушении на убийство. Жертвы его эксперимента получали ожоги, некоторые падали в обморок. Несмотря на это, в списке есть женщины, которые по несколько раз соглашались на эксперимент. Они использовали ложку и гвоздь во время скайп-сеанса с током.
В распоряжении полиции оказалось видео, на котором одна из девушек по просьбе мужчины бьет себя током. Этот ролик стал доказательством вины лже-ученого. Установлено, что 30-летний подозреваемый страдает синдромом Аспергера и аутизмом.
ИСТОЧНИК KP.RU