2019-11-15T15:05:01+03:00
В мире

Немец притворялся ученым, чтобы бить девушек током

Его обвиняют в покушении на убийство 88 человек, среди пострадавших есть девочки 13 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина был задержан после того, как подросток из-за эксперимента попала в больницуМужчина был задержан после того, как подросток из-за эксперимента попала в больницуФото: REUTERS
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Лже-ученый из Германии осужден за то, что заставлял женщин бить себя током. Эксперимент он проводил через Skype. Своим жертвам он рассказывал, что исследует воздействие тока на организм. Желающим поучаствовать в эксперименте предлагал вознаграждение в 3 тысячи евро. В общей сложности он смог уговорить 88 человек ударить себя током, среди пострадавших были подростки. Как сообщает Daily Mail, некоторым участницам испытания было всего по 13 лет.

В основном женщины соглашались из-за того, что лже-ученый по имени Дэвид был очень убедителен, а им нужны были деньги.

В прокуратуре пришли к выводу, что мужчина знал – удары током могут быть смертельны, возбуждено дело о покушении на убийство. Жертвы его эксперимента получали ожоги, некоторые падали в обморок. Несмотря на это, в списке есть женщины, которые по несколько раз соглашались на эксперимент. Они использовали ложку и гвоздь во время скайп-сеанса с током.

В распоряжении полиции оказалось видео, на котором одна из девушек по просьбе мужчины бьет себя током. Этот ролик стал доказательством вины лже-ученого. Установлено, что 30-летний подозреваемый страдает синдромом Аспергера и аутизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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