Минтранс: система «Платон» пополнила российский бюджет на 90 млрд рублей

15 Нояб. 19:19 2019-11-15T19:19:52+03:00

В ведомстве сообщили, что вырученные средства пойдут на расширение федеральных трасс

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В Министерстве транспорта России сообщили, что за счет введённой четыре года назад системы «Платон» Федеральный бюджет получил дополнительные 90 миллиардов рублей.

«Федеральный бюджет за 4 года пополнился благодаря "Платону" на 90 миллиардов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство сообщило, что на вырученные средства уже отремонтировано «более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах», а также «свыше 30 мостов в 19 регионах страны».

В ведомстве отметили, что планируют за счет вырученных средств увеличить количество полос и отремонтировать мосты на федеральных трассах. «Сделано это будет с учетом пожеланий самих грузоперевозчиков относительно списка первоочередных объектов», - заверили в министерстве.

Государственную систему взимания платы с большегрузов "Платон" ввели в России с 15 ноября 2015 года. В настоящее время тариф составляет 1,9 рубля за километр.

ИСТОЧНИК KP.RU