Минтранс: система «Платон» пополнила российский бюджет на 90 млрд рублей
В Министерстве транспорта России сообщили, что за счет введённой четыре года назад системы «Платон» Федеральный бюджет получил дополнительные 90 миллиардов рублей.
«Федеральный бюджет за 4 года пополнился благодаря "Платону" на 90 миллиардов рублей», - говорится в сообщении ведомства.
Министерство сообщило, что на вырученные средства уже отремонтировано «более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах», а также «свыше 30 мостов в 19 регионах страны».
В ведомстве отметили, что планируют за счет вырученных средств увеличить количество полос и отремонтировать мосты на федеральных трассах. «Сделано это будет с учетом пожеланий самих грузоперевозчиков относительно списка первоочередных объектов», - заверили в министерстве.
Государственную систему взимания платы с большегрузов "Платон" ввели в России с 15 ноября 2015 года. В настоящее время тариф составляет 1,9 рубля за километр.
ИСТОЧНИК KP.RU