2019-11-16T09:01:48+03:00
В мире

"Ужин вместо завтрака" Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о полете

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании заявили, что им удалось увидеть два рассвета
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Ужин вместо завтрака" Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о полете"Ужин вместо завтрака" Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о полетеФото: "КП" Архив
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Пассажиры авиасудна австралийской компании Qantas Airlines рассказали о своих впечатлениях от самого продолжительного беспосадочного рейса за всю историю полетов.

По словам участников полета, больше всего их удивило то, что бортпроводники подали им ужин вместо завтрака. Хотя авиасудно вылетело из Англии ранним утром. Позже стало известно, что это было сделано из-за того, что авиарейс выполнялся по сиднейскому времени.

По той же причине в салоне самолета выключили свет и имитировали ночь. Это, по задумке бортпроводников, позволило пассажирам проще адаптироваться к новым условиям.

Также пассажиры рассказали, что им посчастливилось увидеть два рассвета.

Чуть позже бортпроводники попросили участников полета сделать несколько аэробных упражнений (приседания и растяжку), а позже пройтись по проходам вдоль кресел, пишет Daily Mail.

Полет из Лондона в Сидней длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тысячи километров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре установили новый рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса. Самолет австралийской авиакомпании преодолел расстояние 16 тысяч 309 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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