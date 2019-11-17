2019-11-17T06:52:55+03:00
Общество

В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в России

В прошлом году на дорогах погибли больше 18 тысяч человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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В ООН назвали основные причины смертельных ДТП в РоссииВ ООН назвали основные причины смертельных ДТП в РоссииФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Президент Международной автомобильной федерации, спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основные причины, приведшие к высокой смертности на российских дорогах. По его словам есть три главных фактора.

Специалист полагает, что изъяны в образовании водителей и пешеходов, нетрезвое вождение, а также использование гаджета за рулем - основные причины смертельных ДТП. По его мнению, также причина кроется в недостатках в правовом преследовании нарушителей.

- Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем. Россия всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности, - сказал эксперт в интервью для РИА Новости.

Согласно официальным данным ГИБДД, в 2018 году на российских дорогах произошли больше 168 тысяч ДТП. Общее число погибших в авариях превышает 18 тысяч человек, пострадали порядка 215 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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