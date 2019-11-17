Полиция в Афинах при разгоне анархистов применила слезоточивый газ

17 Нояб. 23:57 2019-11-18T00:10:25+03:00

На антиамериканскую демонстрацию в столице Греции вышли около 20 тысяч человек [фото]

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В воскресенье, 17 ноября, в Афинах и других крупных греческих городах прошли многочисленные акции, посвященные 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института. Только в столице на антиамериканскую демонстрацию вышли около 20 тысяч человек.

По оценкам полиции, около восьми тысяч демонстрантов шли в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, примерно тысяча – в колонне бывшей правящей партии СИРИЗА, и примерно одиннадцать тысяч – в других колоннах, сообщает Афинское агентство новостей.

На антиамериканскую демонстрацию в Афинах вышли около 20 тысяч человекФото: REUTERS

Отмечается, что акция проходила мирно, пока вечером не вмешались агрессивно настроенные молодые люди из числа анархистов, которые принялись забрасывать стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ отряд полицейского спецназа был вынужден применить слезоточивый газ, чтобы разогнать нападавших.

По данным агентства, ситуация в центральном афинском районе Эксархия все еще достаточно напряженная, около 200 молодых людей в масках и скрывающих лица черных платках отказываются подчиниться требованию разойтись.

Акция проходила мирно, пока не вмешались анархистыФото: REUTERS

Столкновения анархистов с правоохранителями произошли также в Салониках и в центре города Патры, несколько человек задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU