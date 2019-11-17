2019-11-18T00:10:25+03:00
В мире

Полиция в Афинах при разгоне анархистов применила слезоточивый газ

На антиамериканскую демонстрацию в столице Греции вышли около 20 тысяч человек [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Марш посвящен 46-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического институтаМарш посвящен 46-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического институтаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 ноября, в Афинах и других крупных греческих городах прошли многочисленные акции, посвященные 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института. Только в столице на антиамериканскую демонстрацию вышли около 20 тысяч человек.

По оценкам полиции, около восьми тысяч демонстрантов шли в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, примерно тысяча – в колонне бывшей правящей партии СИРИЗА, и примерно одиннадцать тысяч – в других колоннах, сообщает Афинское агентство новостей.

На антиамериканскую демонстрацию в Афинах вышли около 20 тысяч человек Фото: REUTERS

На антиамериканскую демонстрацию в Афинах вышли около 20 тысяч человекФото: REUTERS

Отмечается, что акция проходила мирно, пока вечером не вмешались агрессивно настроенные молодые люди из числа анархистов, которые принялись забрасывать стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ отряд полицейского спецназа был вынужден применить слезоточивый газ, чтобы разогнать нападавших.

По данным агентства, ситуация в центральном афинском районе Эксархия все еще достаточно напряженная, около 200 молодых людей в масках и скрывающих лица черных платках отказываются подчиниться требованию разойтись.

Акция проходила мирно, пока не вмешались анархисты Фото: REUTERS

Акция проходила мирно, пока не вмешались анархистыФото: REUTERS

Столкновения анархистов с правоохранителями произошли также в Салониках и в центре города Патры, несколько человек задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большой праздник для нас»: Вучич приедет в Москву на День Победы 9 мая
США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан
«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии
В Польше посоветовали Украине, как «вернуть» Крым
«Раболепие соперничает с глупостью»: Пушков высказался о военных Украины, поднявших флаги США в Донбассе
Появились документы о сокрытии военных преступлений британских солдат
В ДНР сообщили об обстреле Горловки
Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российской сборной по футболу
Картину Шагала купили за 10 миллионов рублей при стартовой цене в рубль
Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика
МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей
С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана покорила Джона Траволту
В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на борту
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет