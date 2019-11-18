Погода в Москве на 18 ноября 2019 года: последние теплые деньки

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-18T07:33:22+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 18 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 18 ноября 2019 года будет довольно теплой и пасмурной. В целом по городу облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь.

Столбики термометров днем окажутся в районе +5..+7 градусов. В ночь на вторник опустятся до +1..+3. Ветер переменный - 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще повышенное - 758 миллиметров ртутного столба. Через пару дней ситуация усугубиться, и этот показатель поднимется еще почти на десяток пунктов. Данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что на этой неделе в столицу придут 10-градусные морозы. Холодать начнет со среды, а в воскресенье температура достигнет своего пика. Столбики термометров опустятся даже ниже положенного. При этом на улице будет солнечно, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU