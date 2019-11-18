Мы не заслуживаем тебя: Сотрудник McDonald’s два года угощал посетителей бесплатными наггетсами

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-18T09:13:34+03:00

Все дело в наггетсах: Коди Бондарчук стал настоящим героем в Сети. ФОТО: https://twitter.com/codybondarchuk

Парень поделился своими «трудовыми заслугами» и стал героем в Сети

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Коди Бондарчук (Cody Bondarchuk) проработал в компании McDonald’s два года, а когда решил уйти, признался, что все 24 месяца угощал посетителей бесплатными наггетсами.

Парень делал это тайком, чтобы администрация не заметила. В каждую порцию из десяти штук он добавлял от себя 11-й. Такая мелочь, но невероятно приятно обнаружить подобную ошибку.

Никто из тех, кому доставалось бесплатное угощение, не обратился и не указал на ошибку, все оставались довольны.

парень два года угощал посетителей бесплатными наггетсами. ФОТО: https://twitter.com/codybondarchuk

Публикация данного признания в Twitter-аккаунте стала невероятно популярна. Посетители ресторана быстрого питания по всему миру лайкают пост и сходятся во мнении, что парень Робин Гуд McDonald s.

«Мы не заслуживаем тебя», — пишут пользователи и оставляют сердечки в комментариях.

Пользователи со всего мира признаются Коди в любви. ФОТО: https://twitter.com/codybondarchuk

«Это реальный герой», — соглашаются другие.

Слова благодарности летят из разных уголков земли, всего за несколько часов пост парня набрал более 700 тысяч лайков и это только начало. А может и пример для остальных работников ресторана, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU