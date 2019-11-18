2019-11-18T13:55:23+03:00
Происшествия

Российский турист погиб в Индии

Мужчина утонул во время купания в море
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Гоа погиб российский туристНа Гоа погиб российский туристФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский турист погиб во время купания в Аравийском море на побережье индийского штата Гоа. Несчастный случай произошел накануне, 17 ноября, на пляже Арамболь.

Сообщается, что 64-летний мужчина проводил в Индии отпуск со своей женой. В минувшее воскресенье женщина обратилась к местным спасателям и рассказала, что уже долгое время нигде не может найти своего мужа, который ушел искупаться в море и не вернулся. Женщин добавила, что ее супруг хорошо плавает и вряд ли мог утонут, пишет сайт argumenti.ru.

Спустя некоторое время один из спасателей на гидроцикле обнаружил туриста в 50 метрах от пляжа, мужчина находился в бессознательном состоянии. Пенсионера экстренно доставили на берег и отправили в больницу. Однако врачи не смогли помочь ему, россиянин скончался.

По препроводительным данным, во время купания у мужчины случился сердечный приступ, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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