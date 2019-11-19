Ясли- всем: В Тюменской области откроются еще 22 группы для дошколят от 1,5 до 3 лет

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-19T14:00:38+03:00

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План ввода мест в детских садах от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет идет в штатном режиме. На начало ноября 2019 года в регионе создано 1745 мест, из них 1338 — для малышей. Решая задачу обеспечения мест для детей младшего дошкольного возраста до конца года планируется ввод еще нескольких объектов, в которых будут организованы 22 группы для малышей от полутора до трех лет.

Так, скоро откроется яслеград по ул. Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года. Об этом рассказал директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер в ходе заседания президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Глава региона задал вопрос, поступают ли от жителей Тюмени заявки на места в такие группы. Глава города Руслан Кухарук ответил, что уже принято 11 заявок. А директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер в свою очередь отметил, что и коллектив для работы в ясельных группах уже набран. Кроме того, еще два детских сада в Ялуторовске и Исетском районе готовы принять дошколят до конца 2019 года. Вскоре откроет свои двери для детей детсад и школа в Тобольске. Там уже идет процесс приобретения необходимого инвентаря.

Кроме того, в рамках проекта «Демография» за счет средств областного бюджета в регионе реализуется поддержка по созданию мест для детей ясельного возраста в частном негосударственном дошкольном секторе. Это позволит открыть еще 118 мест в этом году.