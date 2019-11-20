Синоптики рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь
Теплый декабрь ожидает жителей северной половины европейской территории России. К ней относится Москва и Подмосковье, где температура также будет на несколько градусов выше нормы. Такие данные приводит заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
По его словам, теплое начало зимы прогнозируется на Урале и на севере Красноярского края. А на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура будет близка к норме, передает "Российская газета".
Якутию могут сковать морозы. И хотя обычно в декабре температура по ночам там и так достигает минус 40 градусов, в этом году будет еще холоднее.
Что касается осадков, то снег в столичном регионе выпадет не раньше начала декабря. А в Южном и Приволжском федеральных округах его будет меньше обычного. Юг Сибири, Ямал, Таймыр, Камчатку, Магаданскую область и Хабаровский край может, буквально, замести. В остальных регионах уровень осадков сохранится в пределах нормы.
Сайт kp.ru писал, что на этой неделе в Москве и по области резко похолодает. Ночью температура будет достигать минус 10 градусов. Также фиксируется повышенное атмосферное давление. В городе почти без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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