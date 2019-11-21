2019-11-21T14:34:01+03:00
Общество

В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже

Педро Кучковилло Витола рассказал, что его подружка любит носить бикини [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляжеВ Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляжеФото: Евгения ГУСЕВА
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Австралиец придумал весьма необычный способ отвадить назойливых мужчин от своей невесты во время отдыха на пляже. Педро Кучковилло Витола рассказал, что его подружка очень любит носить бикини и решил подарить ей уникальный "отпугивающий" купальник с собственным фото.

При этом мужчина отметил, что его невеста просто обожает выкладывать в соцсети фото в бикини, что немало раздражает Педро.

- На этот раз я отложил все чувства в сторону и обратился к своему сердцу, чтобы купить ей идеальное бикини, - объяснил австралиец.

pedrocuzpedrocuz
В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже
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Процесс примерки Педро решил снять на видео. Витола предлагает невесте завязать глаза повязкой, примерить то, что он для нее принес, и взглянуть на себя в зеркало.

Девушка снимает повязку и с изумленным видом замечает, что на ней надет слитный купальный костюм, на котором и спереди, и сзади нанесено комичное изображение лица ее парня.

- Это отвратительно, - обиженно заявляет девушка на камеру.

Довольный мужчина в свою очередь отмечает, что если кто-то захочет пофлиртовать с ней на пляже, то увидит его лицо, «размазанное по всему ее телу», пишет Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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