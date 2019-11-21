СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-21T14:34:01+03:00

В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже Фото: Евгения ГУСЕВА

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Австралиец придумал весьма необычный способ отвадить назойливых мужчин от своей невесты во время отдыха на пляже. Педро Кучковилло Витола рассказал, что его подружка очень любит носить бикини и решил подарить ей уникальный "отпугивающий" купальник с собственным фото.

При этом мужчина отметил, что его невеста просто обожает выкладывать в соцсети фото в бикини, что немало раздражает Педро.

- На этот раз я отложил все чувства в сторону и обратился к своему сердцу, чтобы купить ей идеальное бикини, - объяснил австралиец.

pedrocuz В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже

Процесс примерки Педро решил снять на видео. Витола предлагает невесте завязать глаза повязкой, примерить то, что он для нее принес, и взглянуть на себя в зеркало.

Девушка снимает повязку и с изумленным видом замечает, что на ней надет слитный купальный костюм, на котором и спереди, и сзади нанесено комичное изображение лица ее парня.

- Это отвратительно, - обиженно заявляет девушка на камеру.

Довольный мужчина в свою очередь отмечает, что если кто-то захочет пофлиртовать с ней на пляже, то увидит его лицо, «размазанное по всему ее телу», пишет Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU