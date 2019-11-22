В Антарктиде обнаружили столетний мешок красного лука

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-22T10:26:55+03:00

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Представители научной организации Antarctic Heritage Trust нашли в одной из хижин первых исследователей Антарктиды мешок красного лука, которому более ста лет.

В лаборатории специалисты тщательно изучили необычную находку и пришли к выводу, что мешок и сам лук и не содержал ни единого следа плесени. При этом лук со временем ссохся и скукожился, но его легко идентифицировать как красный лук.

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ИСТОЧНИК KP.RU