2019-11-22T10:56:04+03:00
В мире

В Мексике хотели поставить рекордно большую статую младенца Христа, но прихожане увидели в ней музыканта Фила Коллинза

Монумент претендует на место в Книге Гиннесса
Ольга МАТЫС
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Статуя, изображающая младенца ХристаСтатуя, изображающая младенца ХристаФото: Twitter.com
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Когда церковь Богоявления в центральном мексиканском штате Сакатекас поделилась радостью, что в её стенах разместилась возможно крупнейшая в мире статуя, изображающая младенца Христа, пользователи Сети задумались. Дело в том, что достигающая почти семи метров фигура младенца Иисуса показалась им очень похожей на барабанщика и певца, фронтмена группы "Genesis" Фила Коллинза.

Сходство действительно поражает — в восьмидесятые-девяностые годы музыкант даже носил похожую прическу. В Твиттере мексиканская храмовая статуя послужила отличным поводом вспомнить все цитаты из песен Коллинза ну и просто подобрать как можно больше подходящих под образ снимков.

«Поставьте перед статуей барабанную установку, и сходство будет совсем сверхъестественное!» - удивляется один пользователь.

Сходство действительно поражает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сходство действительно поражаетФото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой пишет: «Сегодня вечером что-то в воздухе (цитата из хита музыканта «In The Air Tonight” — прим. Автора), но Иисус получился больше похож на Фила Коллинза».

Тем временем священник церкви Богоявления преподобный Умберто Родригез рассказывает газете "New York Post”, что теперь статую младенца Христа действительно можно будет выдвинуть в Книгу рекордов Гиннесса. Однако он утверждает, что к популярности не стремился. «Между полом и потолком было 26 футов, и я заказал статую на 21 фут, но я никогда не собирался ставить крупнейшую статую Иисуса в мире», - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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