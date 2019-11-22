2019-11-22T12:56:12+03:00
Наука

Врачи назвали причину преждевременного старения мозга

Некоторые болезни могут ускорить развитие старческой деменции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Медики рассказали, что приводит к преждевременной деменцииМедики рассказали, что приводит к преждевременной деменцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Метаболический синдром способен вызвать раннее старение мозга. К таким выводам пришли ученые из США, проведя обследование мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет.

В ходе исследований специалисты установили, что люди страдающие от ожирения, сахарного диабета и гипертонии — основных признаков метаболического синдрома — чаще сталкиваются с проблемой преждевременного старения мозга.

Специалисты провели добровольцам магнитно-резонансную томографию и попросили всех пациентов пройти тесты на логическое мышление. В результате, у всех добровольце, страдающих от указанных недугов, результаты оказались слабыми, поскольку их мозг преждевременно состарился и уменьшился в объеме, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом ученые оговорились, что нельзя однозначно сказать, что интеллектуальные способности людей, страдающих метаболическим синдромом, ниже, чем у остальных. Однако доказано, что этот недуг способствует развитию болезни Альцгеймера и появлению преждевременной деменции, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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