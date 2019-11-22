В «Роскосмосе» обнаружили сближающийся с Землей астероид

СЕГОДНЯ 22:19 2019-11-22T22:20:50+03:00

По диаметру космическое тело сравнимо с метеоритом, упавшим в Челябинске в 2013 году

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Неизвестный ранее астероид засекла система контроля космического пространства «Роскосмоса». Как сообщили в пресс-службе корпорации, небесное тело относится к группе «малых астероидов». Его обнаружили при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области 6 ноября.

- Обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года, - сообщили в «Роскосмосе».

Об этом новом объекте, который «периодически сближается с Землей», сообщили всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов. Спустя два дня, 8 ноября, подтверждение о том, что астероид попал под наблюдение, российской компании передали из обсерваторий Great Shefford в Великобритании, Astronomical Research Observatory, Westfield - штат Иллинойс, США.

Челябинский метеорит, напомним, упал в озеро Чебаркуль. Несмотря на то, что по составу этот небесный объект вполне зауряден, в Челябинске до сих пор вспоминают тот день, когда после яркой вспышки космический «булыжник» свалился на Землю. Десятки видео с камер регистраторов, устанволенных в машинах, попали в сеть. Жители делились историями, как они «пережили падение метеорита», а сам метеорит стал главным героем интернет-мемов того года.

ИСТОЧНИК KP.RU