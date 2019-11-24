СЕГОДНЯ 03:56 2019-11-24T04:23:18+03:00

За главный государственный пост будут бороться действующий президент Клаус Йоханнис и кандидат от социал-демократов Виорика Дэнчилэ

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В воскресенье, 24 ноября, в Румынии пройдет второй тур президентских выборов, избирательные участки по всей стране откроются ровно в 07:00 по местному времени (08:00 мск), а закончится голосование в 21:00 (22:00 мск).

Гражданам республики предстоит главу государства выбрать из двух претендентов, победивших в первом туре, который состоялся 10 ноября. Это действующий президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, выдвинутый на второй срок Национал-либеральной партией, и кандидат от Социал-демократической партии – бывший премьер-министр республики Виорика Дэнчилэ.

В первом туре Йоханниса поддержали 37,82% сограждан, а за возглавлявшую румынское правительство в 2018 – 2019 годах Виорику Дэнчилэ отдали свои голоса 22,26% избирателей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этнический немец Клаус Вернер Йоханнис, преподаватель физики по образованию, был избран президентом Румынии в 2014 году, а до этого он с 2000 года занимал должность мэра города Сибиу.

ИСТОЧНИК KP.RU