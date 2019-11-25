В Японии разработали аппарат для выявления 13 видов рака по капле крови
Портативное устройство определяет онкологию даже на самых ранних стадиях
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Японская корпорация Toshiba разработала новый метод выявления раковых заболеваний, который работает с точностью до 99%.
Специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом делает анализ крови примерно за два часа. При этом ему достаточно всего одной капли соединительного вещества.
В основе теста лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - именно они выделяют в кровь раковые клетки.
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ИСТОЧНИК KP.RU