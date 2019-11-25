2019-11-25T10:16:19+03:00
Наука

В Японии разработали аппарат для выявления 13 видов рака по капле крови

Портативное устройство определяет онкологию даже на самых ранних стадиях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японская корпорация Toshiba разработала новый метод выявления раковых заболеваний, который работает с точностью до 99%.

Специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом делает анализ крови примерно за два часа. При этом ему достаточно всего одной капли соединительного вещества.

В основе теста лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - именно они выделяют в кровь раковые клетки.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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