В Японии разработали аппарат для выявления 13 видов рака по капле крови

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-25T10:16:19+03:00

Портативное устройство определяет онкологию даже на самых ранних стадиях

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Японская корпорация Toshiba разработала новый метод выявления раковых заболеваний, который работает с точностью до 99%.

Специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом делает анализ крови примерно за два часа. При этом ему достаточно всего одной капли соединительного вещества.

В основе теста лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - именно они выделяют в кровь раковые клетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU