2019-11-25T12:48:51+03:00
Политика

Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора»

Денис Буцаев досрочно ушел в отставку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций МОБывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций МО
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Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев досрочно отправлен в отставку распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ об увольнении был подписан 23 ноября и опубликован на сайте правительства через несколько дней - в понедельник.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в распоряжении.

Напомним, что РЭО был создан по указу президента страны Владимира Путина в январе 2019 года, а в феврале его главой был назначен Буцаев. Целью организации является реализация национального проекта "Экология", решение проблем по обращению с коммунальными отходами и привлечение инвесторов в проекты по утилизации мусора.

Глава мусорного оператора несколько раз становился гостем программы "Чистая страна" на радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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