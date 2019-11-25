Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-25T12:48:51+03:00

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Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев досрочно отправлен в отставку распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ об увольнении был подписан 23 ноября и опубликован на сайте правительства через несколько дней - в понедельник.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в распоряжении.

Напомним, что РЭО был создан по указу президента страны Владимира Путина в январе 2019 года, а в феврале его главой был назначен Буцаев. Целью организации является реализация национального проекта "Экология", решение проблем по обращению с коммунальными отходами и привлечение инвесторов в проекты по утилизации мусора.

Глава мусорного оператора несколько раз становился гостем программы "Чистая страна" на радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU