Тюменцы все чаще стали пользоваться электронными сервисами

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-26T14:16:34+03:00

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За последний год повысилась доля жителей региона, использующих единую учетную запись портала госуслуг. За первое полугодие 2019 года доля госуслуг, предоставленных в электронном виде, составила 92%. Об этом на заседании президиума правительства Тюменской области рассказала директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич. Выслушав доклад, губернатор Александр Моор отметил, что развитие информатизации региона должно продолжаться.

Помимо портала госуслуг, востребованными у жителей остается электронная «помощь» в образовании и здравоохранении. Только сервисом «Электронная школа» ежедневно пользуются 80 тысяч человек. Идет активная работа по созданию модуля «Электронное дополнительное образование» на базе пяти пилотных учреждений. К ней должны присоединиться все спортивные, музыкальные школы и другие госучреждения допобразования.

100% поликлиник подключены к единой информационной системе, 87% из них уже переведены на отечественное программное обеспечение. О том, насколько это востребовано говорит тот факт, что до 40% пациентов записывается на прием к врачу дистанционно. Кроме того, удалось полностью перевести в электронный формат весь архив медицинских изображений, он централизован. Это позволит любому врачу получить к ним доступ при обращении пациента.

Также 94% заявлений на распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов подаются теперь в электронном виде, в 2017 году их было только 40 %. Это позволило исключить человеческий фактор в процессе согласования заявки путевого охотничьего билета.

Губернатор особо подчеркнул, что все цифровые показатели должны отражать реальные позитивные изменения. Они должны делать жить людей проще и комфортнее.

«Все системы и сервисы, которые внедряются, должны быть удобны для пользователей, качественно менять и улучшать жизнь людей», – резюмировал Александр Моор.