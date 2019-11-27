"Смириться с судьбой": Американские СМИ рассказали, почему США стоит признать Крым российским
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Американский профессор и публицист Лайл Голдстайн объяснил, почему Штатам необходимо признать Крым российской территорией и "смириться с судьбой" черноморского полуострова. По мнению эксперта, на это есть ряд веских причин.
Голдстайн обращает внимание на историческую общность Крыма и России. Эксперт говорит о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU