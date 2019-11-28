2019-11-28T12:18:05+03:00
Общество

На Красной поляне появится единый ски-пасс

Он будет запущен уже в предстоящем зимнем сезоне 2019-2020 годов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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О том, чтобы для удобства туристов выпустить единый ски-пасс говорили давно. Мол, раз курорты Красной поляны ничем не отличаются от европейских, горнолыжных, то почему бы не сделать как у них «общий проездной». И вот в зимнем сезоне 2019-2020 года единый пропуск на всех популярные горнолыжные склоны будет запущен. Об этом на недавней пресс-конференции рассказал директор курорт «Красная поляна» Андрей Круковский.

Соглашения по единому ски-пассу уже подписаны между тремя курортами Красной поляны. Более того, новый ски-пасс прошел техническое тестирование: он прекрасно читается турникетами всех вошедших в соглашение операторов.

Еще одно удобство новинки для любителей лыж: он включает в себя и бесплатный проезд на шаттле внутри Красной поляны между разными горнолыжными курортами. Поскольку физически зоны катания курортов не объединены (подъемники на хребте Аибга будут достроены через 2-3 года) было принято решение пустить транспорт и сделать его бесплатным.

Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин предложил владельцам курортов Красной поляны ввести единый билет для туристов, но реализовать этот проект было тяжело из-за сложностей инфраструктуры. Перед прошлым зимним сезоном сочинские курорты "Роза Хутор" и Горно-туристический центр "Газпром" (склоны «Альпика» и «Лаура») подписали договор о введении единого ски-пасса. Это позволило лыжникам кататься на обоих курортах, купив единый проездной на склоны. Теперь к трем курортам присоединится и «Красная Поляна».

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@TrueKPRU
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