2019-11-28T13:46:08+03:00
Спорт

Поль Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник не стесняется говорить об этом в открытую
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Поль ПогбаПоль ПогбаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По информации испанского издания Cope, Поль Погба, который в данный момент находится вне заявки «Манчестер Юнайтед», не играет вовсе не из-за травмы, а из-за нежелания выступать в составе «дьяволов».

В зимнее трансферное окно чемпион vира в составе сборной Франции попытается перейти в чемпионат Испании в «Реал Мадрид» или в итальянскую «Серию А» в «Ювентус».

Главный тренер «манкунианцев», не хотевший отпускать Погба летом, готов рассмотреть варианты с продажей, арендой или обменом игрока. По информации издания с наибольшей вероятностью Погба перейдет в «Реал Мадрид», так как все еще является приоритетной трансферной целью Зинедина Зидана.

В текущем сезоне Поль Погба сыграл всего пять матчей за «МЮ», в которых отдал две результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации
Россияне спрятали от налогового учета четверть элитных авто
Глава службы аудита Роскосмоса: Проблем с зарплатами на "Восточном" больше нет
Липецкий бассейн «Атлант» стал одним из лучших спорткомплексов России
В Москве эвакуировали Тверской и Мещанский суды
Роскосмос: "Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома "Восточный"
В АТОР назвали новые популярные виды отдыха у россиян
Смерть голландской модели, выпавшей обнаженной с 20 этажа небоскреба, была убийством
В России не рассматривают вариант выступления спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом
Российского актера не пустили в Украину пограничники из-за поездки в Крым
В Москве три женщины заработали 19 млн рублей на незаконных тренингах
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
США пообещали и дальше давить на Россию из-за Украины