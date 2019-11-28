Поль Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-28T13:46:08+03:00

Французский полузащитник не стесняется говорить об этом в открытую

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По информации испанского издания Cope, Поль Погба, который в данный момент находится вне заявки «Манчестер Юнайтед», не играет вовсе не из-за травмы, а из-за нежелания выступать в составе «дьяволов».

В зимнее трансферное окно чемпион vира в составе сборной Франции попытается перейти в чемпионат Испании в «Реал Мадрид» или в итальянскую «Серию А» в «Ювентус».

Главный тренер «манкунианцев», не хотевший отпускать Погба летом, готов рассмотреть варианты с продажей, арендой или обменом игрока. По информации издания с наибольшей вероятностью Погба перейдет в «Реал Мадрид», так как все еще является приоритетной трансферной целью Зинедина Зидана.

В текущем сезоне Поль Погба сыграл всего пять матчей за «МЮ», в которых отдал две результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU