Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с Донбассом
В четверг, 28 ноября, в силу вступили новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом, которые упростили въезд детей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
«Вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В соответствии с новыми правилами, украинские граждане до 14 лет могут въезжать в Донецкую и Луганскую области по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту, а с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Взрослые украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства могут пересекать линию, предъявив любой документ, удостоверяющей личность, а также разрешение на въезд.
Напомним, с 29 октября на Украине начало действовать постановление, которое обязывало детей до 14-ти лет иметь при себе загранпаспорт при пересечении линии прикосновения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»