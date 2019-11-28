2019-11-28T18:35:01+03:00
Политика

Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с Донбассом

Теперь украинские граждане до 14 лет не обязаны иметь при себе загранпаспорт при въезде в Донецкую и Луганскую области
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с ДонбассомКиев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с ДонбассомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 28 ноября, в силу вступили новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом, которые упростили въезд детей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

«Вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В соответствии с новыми правилами, украинские граждане до 14 лет могут въезжать в Донецкую и Луганскую области по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту, а с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.

Взрослые украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства могут пересекать линию, предъявив любой документ, удостоверяющей личность, а также разрешение на въезд.

Напомним, с 29 октября на Украине начало действовать постановление, которое обязывало детей до 14-ти лет иметь при себе загранпаспорт при пересечении линии прикосновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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