«Никакой подставы нет»: Сафронов рассказал о съемках «Битвы экстрасенсов»
Телеведущий шоу «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что передача ТНТ не является постановочной.
«Если быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет и никакого сценария нет», - заявил телеведущий.
Иллюзионист отметил, что всегда были разоблачения, но от этого только больше людей заинтересовывало шоу. «Людей, которые не верят в экстрасенсов и в "Битву экстрасенсов", как было огромное количество, так и осталось, что меня безумно радует», - добавил Сафронов .
По его словам, экстрасенсы «говорят то, что видят, и то, что чувствуют», а также являются хорошими психологами и «понимают, какая проблема у человека, находящегося перед ним».
Напомним, в начале года тележурналист Борис Соболев снял проект «Идущие к черту» («Россия1»), который разоблачает шоу об экстрасенсах. В эфире появляется актер Марат Башаров, который десять лет ведет «Битву экстрасенсов». Во время интервью Башаров вел себя странно. Так он назвал «дураками» телезрителей, которые верят экстрасенсам.
ИСТОЧНИК KP.RU