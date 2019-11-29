Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-29T15:00:47+03:00

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Гособвинение просит приговорить к 14 годам колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей для бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его обвиняют в 22 эпизодах мошенничества, легализации денежных средств и растрате.

- Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года, - заявила прокурор Амалия Устаева, передает ТАСС.

Следствие доказало, что в 2005-2008 годах Кузнецов похитил у предприятий ЖКХ право требования задолженности к населённым пунктам и деньги областных организаций. Похищенные деньги бывший министр финансов распределил по счетам подконтрольных ему и иностранных компаний, а также приобрёл на них предметы роскоши и недвижимость за границей. Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Он рассчитывал на особый порядок судебного следствия без исследования доказательств и на смягчение наказания. Однако потерпевшая сторона в лице правительства Московской области была против этого, и суд отказался от рассмотрения дела в особом порядке.

Более 10 лет ушло у Следственного комитета на расследование дела, пока Кузнецов скрывался за границей. Его задержали во Франции в 2013, освободили с обязательством носить электронный браслет в 2016, поместили под домашний арест в арендованную квартиру полиции через полгода, заключили в тюрьму в 2018 и экстрадировали в Россию в январе 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU