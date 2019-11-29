Московских таксистов оставили без насвая
Сотрудники отдела собственной безопасности пограничных войск в ходе досмотра автомашины, прибывшей из Казахстана, обнаружили и изъяли незаконно ввезенные на территорию России 500 килограммов некурительного табачного изделия насвай, торговля которым в нашей стране запрещена.
Этот вид табака предпочитают московские таксисты из Средней Азии, чтобы не засыпать за рулем.
Следственный комитет России передал в Челябинский гарнизонный военный суд уголовное дело, согласно которому старший прапорщик Максим Парыгин и прапорщик Артем Сердюков пропустили за взятку в 2 миллиона рублей 4 автомашины, которые ввезли в Россию в общей сложности 9 тонн некурительного табачного изделия насвай.
- С целью обеспечения исполнения наказания наложен арест на автомобиль Hyundai Santa Fe, принадлежащий Парыгину, стоимостью 500 тысяч рублей, - отметили в следствии.
ИСТОЧНИК KP.RU