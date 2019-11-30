Джонсон будет избегать Трампа во время его визита в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постарается максимально сократить общение с американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Королевство.
Как сообщает The Times, такое решение главы британского правительство связано с тем, что правящая Консервативная партия Великобритании хочет до минимума снизить возможность влияния главы Белого дома на избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах, которые должны состоятся 12 декабря.
По словам источника издания в Консервативной партии, предстоящий визит Трампа является «большой проблемой», поскольку непонятно, что он может заявить.
Трамп, должен прибыть в Соединённое Королевство 2 декабря на саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря. По данным The Times, британский премьер и американский лидер встретятся всего дважды и ни разу общение не будет проходить в двустороннем формате.
Напомним, выборы в британский парламент состоятся 12 декабря, их цель - решить судьбу Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU