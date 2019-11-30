2019-11-30T19:26:12+03:00
В мире

Джонсон будет избегать Трампа во время его визита в Британию

Консервативная партия королевства хочет снизить до минимума возможное влияние американского лидера перед выборами в британский парламент
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Джонсон будет избегать Трампа во время его визита в БританиюДжонсон будет избегать Трампа во время его визита в БританиюФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постарается максимально сократить общение с американским президентом Дональдом Трампом во время его визита в Королевство.

Как сообщает The Times, такое решение главы британского правительство связано с тем, что правящая Консервативная партия Великобритании хочет до минимума снизить возможность влияния главы Белого дома на избирательную кампанию на досрочных парламентских выборах, которые должны состоятся 12 декабря.

По словам источника издания в Консервативной партии, предстоящий визит Трампа является «большой проблемой», поскольку непонятно, что он может заявить.

Трамп, должен прибыть в Соединённое Королевство 2 декабря на саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря. По данным The Times, британский премьер и американский лидер встретятся всего дважды и ни разу общение не будет проходить в двустороннем формате.

Напомним, выборы в британский парламент состоятся 12 декабря, их цель - решить судьбу Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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