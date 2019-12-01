2019-12-01T23:31:57+03:00
Происшествия

«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Он содержится в двухместной палате, соседом его стал обвиняемый в изнасиловании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина убил молодую любовницу в ходе ссоры Фото: СПбГУМужчина убил молодую любовницу в ходе ссоры Фото: СПбГУ
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Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки историк Олег Соколов находится в психбольнице СИЗО «Бутырке». Ранее он находился в СИЗО «Кресты» Санкт-Пеербурга. Для проведения психиатрической экспертизы 63-летнего доцента СПбГУ доставили в Москву. Он содержится в двухместной камере, сообщил «Интерфаксу» член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Его соседом стал мужчина, обвиняемый в насильственных дейтсвиях сексуального характера. Правда, такой компании историк предпочитает книгу:

- Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер, -сообщила Меркачева.

В Москве Соколов пробудет до конца года, экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского. Заседание, которое назначено по делу на 5 декабря, пройдет без личного присутствия историка, на связь он выйдет с помощью видеосвязи.

Напомним, Олега соколова обвинили в убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко. Педагог застрелил девушку из обреза и попытался избавиться от тела, части которого хотел сбросить в реку. Когда его задержали, в сумке мужчины нашли части тела убитой. Соколов признал свою вину.

В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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