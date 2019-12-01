«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки историк Олег Соколов находится в психбольнице СИЗО «Бутырке». Ранее он находился в СИЗО «Кресты» Санкт-Пеербурга. Для проведения психиатрической экспертизы 63-летнего доцента СПбГУ доставили в Москву. Он содержится в двухместной камере, сообщил «Интерфаксу» член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Его соседом стал мужчина, обвиняемый в насильственных дейтсвиях сексуального характера. Правда, такой компании историк предпочитает книгу:
- Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер, -сообщила Меркачева.
В Москве Соколов пробудет до конца года, экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского. Заседание, которое назначено по делу на 5 декабря, пройдет без личного присутствия историка, на связь он выйдет с помощью видеосвязи.
Напомним, Олега соколова обвинили в убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко. Педагог застрелил девушку из обреза и попытался избавиться от тела, части которого хотел сбросить в реку. Когда его задержали, в сумке мужчины нашли части тела убитой. Соколов признал свою вину.
В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU