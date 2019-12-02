Доцент Соколов, расчленивший аспирантку, планирует написать об этом книгу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-02T13:37:53+03:00

Сейчас доцент СпбГУ Олег Соколов в Москве, ему предстоит пройти психиатрическую судмедэкспертизу в центр им. Сербского Фото: СОЦСЕТИ

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История доцента СпбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку, потрясла всю страну. Сейчас преподаватель находится в психбольнице столичной «Бутырки» и уверяет, «меня не надо лечить, я нормальный. В стенку головой не бьюсь».

Общественники поговорили с заключенным, которому предстоит пройти психиатрическую судмедэкспертизу в центр им. Сербского. Он находится в двухместной камере, сосед Соколова – мужчина того же возраста, которого обвиняют по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Еще в камере имеется круглосуточное видеонаблюдение, так как ученый стоит на учете как склонный к членовредительству и суициду.

На условия содержания подозреваемый не жалуется, только хочет поскорее вернуться в Санкт-Петербург в «Кресты».

- Адвокату там проще приходить и можно с родными встречаться. Родители у меня очень старенькие, но живы. Может, это последняя возможность их видеть...Пока свидания с родителями не разрешил, - рассказывает Соколов.

Единственное на что он жалуется – не приносят книги. Читать мужчина любит и мечтает полистать страницы любимых авторов: Александра Дюма, Вальтера Скотта..

- Лучше всего бы мою любимую «Три мушкетера». Я ее раз двадцать читал.. Я без книг сойду с ума. Они мое главное лекарство. С собой в Москву взял только научные книги. Серьезные. В такой момент они не особо читаются, - сетует заключенный.

Книги, о которых просил доцент сотрудники «Бутырки» обещали найти и выдать в тот же день .

В планах у мужчины написать свою книгу и посвящена она будет событиям, которые произошли в его питерской квартире.

- Я хочу целую книгу написать о том, что произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги формата А4. Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами. Все это безумие из-за судебной тяжбы с Понасенковым. Я суд в итоге выиграл. Но я и Настя были на взводе..., - делится планами с mk.ru Соколов.

Задержанный уверен, что вместо работы на производстве мог бы писать книги и окупать данными трудами свое содержание в колонии.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что история с убийством 24-летней Анастасии Ещенко с каждым днем становится все более зловещей. Если раньше защита, да и сам преподаватель СПБГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей студентки-любовницы, говорили о состоянии аффекта и даже самообороне, то теперь все выглядит куда страшнее.

Появилось видео попытки самоубийства доцента Олега Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU