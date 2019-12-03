Бурятским школьникам выдают паспорта в музее МВД

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-03T14:08:04+03:00

Об этом Владимиру Колокольцеву рассказали коллеги во время рабочей поездки по Республике Бурятия

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Сегодня в городе Улан-Удэ Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Они обсудили взаимодействие полиции и региональных властей.

- Глава МВД России также осмотрел экспозицию ведомственного музея, специалисты которого проводят научные исследования и осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, возрождению и укреплению лучших правоохранительных традиций. Именно здесь проходят торжественные мероприятия, в том числе церемонии награждения отличившихся полицейских, а также вручения первых паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации, - сообщили в МВД России.

Владимир Колокольцев ознакомился с работой ряда подразделений республиканского Министерства, в том числе отдела ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра. Лаборатория была открыта два года назад, и ее сотрудники прошли стажировку в ЭКЦ МВД России. С начала года ими выполнено 464 экспертизы и исследования, установлены личности 53 человек, причастных к совершению преступлений.

Министр почтил память сотрудников органов внутренних дел Республики Бурятия, погибших при выполнении служебных обязанностей, и возложил цветы к мемориалу "Подвиг длиною в жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU