Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Историк моды Александр Васильев объяснил популярный в Сети бьюти-тренд «губы-осьминоги». Эксперт называет данное новшество не иначе, как «глупостью» и попыткой привлечь мужское внимание.
- Так сложилось, что в России женщин больше, чем мужчин. И для того, чтобы привлечь внимание сильной половины человечества, женщины готовы идти на подобные глупости, - комментирует «Ридусу» Васильев.
Эксперт напоминает, что соглашаясь на такую процедуру красоты девушка рискует, так как не ясно, каковы последствия данных операций.
В Сети с легкостью можно найти десятки постов, посвященных данной процедуре. Авторы работ уверяют, что это настоящий тренд в крупных городах мира. При этом Васильев отмечает, что сейчас находится за границей и подобной «красоты» еще не встречал.
Пользователи уже окрестили губы – «губами-осьминогами» или «губами дьявола». Против такой процедуры выступают и врачи-косметологи. Они приходят в ужас от подобных изменений внешности и только разводят руками.
Но даже предостережения экспертов не тормозят модниц, они обмениваются контактами мастеров и делятся эмоциями от своего преображения – пока еще восторженными и радостными.
В России родоначальником новой волны бьюти-трендов - «губы-осьминожки», или «губы дьявола» - стал новосибирский стилист Федя. Парнишка и раньше испытывал на себе последние новинки косметологии.
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ИСТОЧНИК KP.RU