Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-04T17:03:04+03:00

Многие эксперты уверены, что на такой шаг девушки идут ради привлечения мужского внимания Фото: СОЦСЕТИ

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Историк моды Александр Васильев объяснил популярный в Сети бьюти-тренд «губы-осьминоги». Эксперт называет данное новшество не иначе, как «глупостью» и попыткой привлечь мужское внимание.

- Так сложилось, что в России женщин больше, чем мужчин. И для того, чтобы привлечь внимание сильной половины человечества, женщины готовы идти на подобные глупости, - комментирует «Ридусу» Васильев.

Эксперт напоминает, что соглашаясь на такую процедуру красоты девушка рискует, так как не ясно, каковы последствия данных операций.

В Сети с легкостью можно найти десятки постов, посвященных данной процедуре. Авторы работ уверяют, что это настоящий тренд в крупных городах мира. При этом Васильев отмечает, что сейчас находится за границей и подобной «красоты» еще не встречал.

Пользователи уже окрестили губы – «губами-осьминогами» или «губами дьявола». Против такой процедуры выступают и врачи-косметологи. Они приходят в ужас от подобных изменений внешности и только разводят руками.

Но даже предостережения экспертов не тормозят модниц, они обмениваются контактами мастеров и делятся эмоциями от своего преображения – пока еще восторженными и радостными.

В России родоначальником новой волны бьюти-трендов - «губы-осьминожки», или «губы дьявола» - стал новосибирский стилист Федя. Парнишка и раньше испытывал на себе последние новинки косметологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU