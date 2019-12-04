2019-12-04T19:10:48+03:00
Общество

В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов

В социальных сетях и мессенджерах начали распространять сообщения с призывами к таксистам отказаться от заказов в час-пик с 3 по 6 декабря
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Таксистов принуждали поучаствовать в акции лично и через соцсетиТаксистов принуждали поучаствовать в акции лично и через соцсетиФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Гепрокуратуре, МВД и ФСБ проверят информацию о призывах и принуждении таксистов к забастовке. Запрос в ведомства направил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В начале недели в социальных сетях, а также популярных мессенджерах, неизвестные лица стали распространять сообщения с призывами к таксистам прекратить работу в час пик. В сообщениях указана дата, когда работникам такси «следует игнорировать заказы» - с 3 по 6 декабря.

- Ко мне обратился директор Общественного Совета по развитию такси А.А.Шмигитин, - сказано в тексте заявления. – Он сообщает о жалобах таксистов, которых принуждают присоединиться к участию в акции протеста «Бойкот-2019».

Депутат просит проверить, есть ли в этих призывах признаки преступления по статьям «Мошенничество», «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы». Васильев попросил провести тщательное расследование и привлечь организаторов «бойкота» к ответственности.

Действовали инициаторы акции протеста в ряде регионов страны схожим образом. Помимо сообщений в соцсетях, они использовали и другой способ «убедить» водителей поучаствовать в бойкоте. Вызывали таксиста с разных номеров, а дальше настаивают на участии водителя в акции.

- За отказ следуют угрозы различного характера, в том числе связанные с угрозой личной расправы. Нередко по указанному адресу водителя ждут неизвестные, которые физически блокируют машину на проезжей части, не давая уехать, - сказано в сообщении Васильева в адрес прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
Путин считает, что для США – космос как театр военных действий
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
В Роскосмосе ответили на заявления США о «конце российской космонавтики»: Американцы до сих пор покупают у нас места на «Союзах»
Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» под давлением со стороны
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей
Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России
Коллекторы не расстроены запретом на сбор долгов по ЖКХ
Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»
В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии
Вучич признался, что в Сербии ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров
Савченко сделала у здания Верховной рады «курган из украинской земли» и воткнула в него елку
Зеленский хочет обменять "всех на всех" до конца года
Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек