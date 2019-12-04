В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-04T19:10:48+03:00

В социальных сетях и мессенджерах начали распространять сообщения с призывами к таксистам отказаться от заказов в час-пик с 3 по 6 декабря

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В Гепрокуратуре, МВД и ФСБ проверят информацию о призывах и принуждении таксистов к забастовке. Запрос в ведомства направил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В начале недели в социальных сетях, а также популярных мессенджерах, неизвестные лица стали распространять сообщения с призывами к таксистам прекратить работу в час пик. В сообщениях указана дата, когда работникам такси «следует игнорировать заказы» - с 3 по 6 декабря.

- Ко мне обратился директор Общественного Совета по развитию такси А.А.Шмигитин, - сказано в тексте заявления. – Он сообщает о жалобах таксистов, которых принуждают присоединиться к участию в акции протеста «Бойкот-2019».

Депутат просит проверить, есть ли в этих призывах признаки преступления по статьям «Мошенничество», «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы». Васильев попросил провести тщательное расследование и привлечь организаторов «бойкота» к ответственности.

Действовали инициаторы акции протеста в ряде регионов страны схожим образом. Помимо сообщений в соцсетях, они использовали и другой способ «убедить» водителей поучаствовать в бойкоте. Вызывали таксиста с разных номеров, а дальше настаивают на участии водителя в акции.

- За отказ следуют угрозы различного характера, в том числе связанные с угрозой личной расправы. Нередко по указанному адресу водителя ждут неизвестные, которые физически блокируют машину на проезжей части, не давая уехать, - сказано в сообщении Васильева в адрес прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU