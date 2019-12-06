В Миннесоте упал вертолет Нацгвардии США

СЕГОДНЯ 02:45 2019-12-06T02:45:18+03:00

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В Миннесоте потерпел крушение вертолет Национальной гвардии США. ЧП произошло в четверг, 5 декабря. Отмечается, что воздушное судно упало неподалеку от города Сент-Клауд. На борту находились три человека.

- Мы можем подтвердить, что вертолет UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты упал к югу от Сент-Клауда. На место прибыли представители властей, - сообщает Национальна гвардия штата в своем аккаунте в Twitter.

По данным властей, вертолет вылетел из Сент-Клауда примерно в 13:55 по местному времени. С радаров воздушное судно пропало через девять минут после взлета. После этого экстренные службы пытались определить местонахождение вертолета, отследив телефоны пассажиров. Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент.

О пострадавших или жертвах крушения дополнительно не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU